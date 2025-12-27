Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"

Battuta d'arresto casalinga per il Modena che è stato raggiunto e sorpassato dal Monza che si è imposto 2-1 al "Braglia". Al termine del match, il centrocampista gialloblù Simone Santoro ha commentato ai canali ufficiali del club: "La sconfitta ci lascia l’amaro in bocca perché volevamo chiudere bene l'anno. La partita di oggi rispecchia quello che sta succedendo nelle ultime settimane: ovvero due paghiamo due episodi dove potevamo fare meglio però stiamo sempre a raccontare la stessa cosa quindi evidentemente c'è un problema. Va a analizzato e risolto perché la verità è questa".

Fino al gol del Monza la partita sembrava in pieno controllo.

"Ci è mancata la stoccata vincente perché contro queste squadre se non fai il 2-0 e tieni la partita in bilico può succedere di tutto. Perché sono squadre forti e molto attrezzate e se non chiudi la partita può succedere di tutto come accaduto oggi".