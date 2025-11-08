Bologna, i convocati per la gara contro il Napoli: Italiano perde Ravaglia per una distorsione

Vincenzo Italiano perde Federico Ravaglia alla vigilia della sfida di campionato tra il suo Bologna e il Napoli, in programma domani alle 18:00 al Dall'Ara e gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Lo ha fatto sapere il club felsineo attraverso una nota in cui sono stati diramati anche i convocati. Assente anche i lungo degenti Freuler e Immobile. Questa la lista completa:

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.