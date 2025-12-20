Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Locatelli: "Siamo un grande gruppo e ci vogliamo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
ieri alle 23:17Serie A
Manuel Locatelli, ha parlato al termine della partita vinta dalla Juventus per 2-1 contro la Roma. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Puntate allo Scudetto?
"Noi dobbiamo puntare a vincere le partite, poi vedremo a marzo dove saremo. La cosa più importante era trovare la compattezza e fiducia. Quando ha fiducia poi riesci ad andare avanti nel modo giusto. Al di là di tutti i calcoli che si possono fare".

Avete cambiato passo anche dal punto di vista mentale?
"Quando vinci le partite guadagni in fiducia e vinci le partite. Adesso dobbiamo tenere questo passo e non fare viaggi mentali. L’atteggiamento era quella giusto ora dobbiamo continuare così".

Sulla tua esultanza finale?
"Vincere così in casa, una partita così importante, davanti ai nostri tifosi è ancora più bello. È giusto esultare così".

Spalletti dice sempre che siete forti...
"Lo dice sempre anche a noi. Siamo molto unito come gruppo, ci vogliamo bene e vogliamo seguire il mister".

Una vittoria da Juve..
"Quando vinci queste partite acquisisci consapevolezza. Siamo stati bene in partita, abbiamo rischiato poco, eravamo duri nei contrasti, erano una partita di duelli. C’è stato grande spirito".

Dopo Napoli è successo qualcosa?
"Dopo Napoli abbiamo analizzato gli errori e abbiamo perso contro una squadra forte. Siamo stati bravi a non far succedere un primo tempo come a Napoli. Questo non dovrà più capitare".

