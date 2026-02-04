TMW Torino, che sfortuna: Ché Adams salta l'Inter, Baroni lo manda in tribuna. Il motivo

Ché Adams non ci sarà questa sera contro l'Inter. Per l'impegno dei quarti di Coppa Italia, fissato su campo neutro all'U Power Stadium - con San Siro teatro della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - l'attaccante del Torino non figura né nell'undici titolare e tantomeno in panchina: Marco Baroni si è visto costretto a rinunciare allo scozzese di 29 anni.

Secondo le informazioni raccolte da TMW, il classe '96 non sta bene e ha riportato un fastidio muscolare: inizialmente in casa Toro c'era la sensazione che Ché Adams potesse farcela, invece ha alzato bandiera bianca. Questa sera è comunque presente allo stadio del Monza, ma andrà in tribuna. Il tecnico granata non se la sente di rischiarlo, dunque salterà l'Inter.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny.

A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Nije, Kulenovic.

A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata.

Allenatore: Marco Baroni.