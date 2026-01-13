Sirene dalla Serie B per Buffon del Pisa: ci pensano Modena e Juve Stabia

Il Modena, nonostante sia quasi sfumata la cessione di Pedro Mendes allo Spezia, starebbe pensando a una nuova pedina da inserire in attacco dopo l’arrivo di Manuel De Luca dalla Cremonese in questo mercato di riparazione.

Come riferisce Sestaporta.news il club emiliano avrebbe avviato i contatti con il Pisa per Louis Thomas Buffon, attaccante che può giocare sia come prima punta sia come esterno mancino classe 2007, che in questa stagione è sceso in campo in Serie A in quattro occasioni (ma per meno di mezz’ora totale). Il club nerazzurro vorrebbe cedere il figlio d’arte – suo padre è l’ex campione del mondo Gianluigi Buffon – per permettergli di giocare con maggiore continuità e mostrare quelle qualità che ha messo in mostra con l’Under 19 della Repubblica Ceca (paese di nascita della madre Alena Seredova) dove ha segnato sei reti in sette presenze.

L’affondo del Modena sarà però legato alle eventuali uscite nel reparto con gli emiliani che dovranno guardarsi dalla concorrenza di un altro club cadetto come la Juve Stabia.