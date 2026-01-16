Reggiana, scatto per Buffon del Pisa. Superate Juve Stabia e Modena
Alla fine dovrebbe essere la Reggiana a spuntarla per aggiudicarsi le prestazioni del giovane Louis Thomas Buffon, attaccante in uscita dal Pisa dove in questa stagione è sceso in campo in Serie A in quattro occasioni (ma per meno di mezz’ora totale).
Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che il club granata ha approfittato dei tentennamenti di Modena e Juve Stabia, che avevano avviato un accenno di dialogo per tesserarlo in prestito col ds nerazzurro Vaira, facendosi avanti in maniera più concreta e dando garanzie di utilizzo alla società toscana che vuole permettere al figlio d’arte di crescere e giocare con maggiore continuità. La trattativa fra le parti sarebbe ben avviate e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.
Buffon è un attaccante che può giocare sia come prima punta sia come esterno mancino e si è messo in luce soprattutto con la maglia dell’Under 19 della Repubblica Ceca (paese di nascita della madre Alena Seredova) dove ha segnato sei reti in sette presenze.
