TMW Lucca verso l'uscita? Il Napoli ci pensa. Dipende da infortuni, Milan e Roma osservano

È confermato l'interesse da parte di Roma e Milan per Lorenzo Lucca. L'attaccante è arrivato in estate al Napoli per 9 milioni di euro di prestito più 26 di obbligo di riscatto, per una valutazione che si attestava intorno ai 35. Il problema è che nelle ultime settimane, al netto del gol segnato in Coppa Italia e che è servito per evitare una eliminazione agli ottavi di finale contro il Cagliari, le sue quotazioni sono in ripida discesa. Dal momento in cui Neres è stato schierato falso nove - con ottimi risultati - ma anche dai tanti gol che sta siglando Rasmus Hojlund nel corso delle ultime settimane.

Così non è da escludere un arrivederci a gennaio. Perché quando tornerà Romelu Lukaku gli spazi si assottiglieranno ulteriormente, fino a non averne del tutto. Conoscendo Antonio Conte, del resto,

Molto dipenderà quindi dagli infortuni e dalla situazione a gennaio, ma anche dalle proposte. Perché non è dato sapere se il Napoli voglia accettare un prestito con diritto di riscatto, anche perché significherebbe rinforzare una concorrente in un settore fondamentale: il Milan non è convinto di Nkunku e Gimenez, Gasperini ha già bocciato da tempo sia Dovbyk che Ferguson e quindi dovrà trovare un altro numero nove. Forse ora è ancora presto per fare le carte al destino di Lucca, ma nelle prossime settimane si saprà di più.