Live TMW Hellas Verona, Zanetti: "Troppo imprecisi in attacco. Un punto va bene"

L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti commenta lo 0-0 di Pisa.

Ore 17,45 inizio conferenza stampa.

Un commento sulla partita?

“Sapevamo che sarebbe stata una partita spigolosa e rognosa. L’abbiamo interpretata bene e abbiamo cercato di sfruttare i cambi. Chi è eentrato ha dato una marcia in più. Siamo arrivati tante volte al tiro ma siamo stati imprecisi. Un punto a Pisa va comunque bene”.

Come sono andati i nuovi entrati?

“A livello prestazionale meglio chi è entrato in attacco. Non possiamo essere schiavi di due giocatori. La squadra però ha dimostrato di avere identità perché c’era il rischio di incappare in una giornata storta dopo tante partite che abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo”.

Il Pisa vi ha sorpreso chiudendo gli spazi?

“Loro ci hanno controllato ma abbiamo fatto altrettanto. E’ stata una partita a scacchi. Possiamo fare meglio ma abbiamo comunque creato di più dei nostri avversari. Su Sarr e Mosquera puntiamo molto.

Proviamo tante situazioni e non vogliamo modificare assetti o modi di giocare”.

Giovane è stato troppo egoista?

“Conosco benissimo Giovane, parlo più con lui che con i miei figli. Batto sempre sul concetto di squadra, bisogna godere nel mandare in porta il compagno. Un pizzico di egoismo c’è stato e ce lo dobbiamo togliere”.

Nunez può diventare il nuovo Dawidowicz?

“Nunez ha caratteristiche diverse da Pawel. E’ molto specifico nel ruolo e lo sa fare bene. Si vede la sua caratura visto che arriva dal Bilbao. In difesa stiamo facendo benissimo”.

E' un buon punto all'interno del mini campionato salvezza?

“L’esperienza dell’anno scorso ci insegna che non bastano gli scontri diretti ma serve battere anche qualche big. Ci sono ancora 31 partite e tanti punti in palio. Il Pisa, al di là di oggi, è una delle squadre di fondo classifica che meritava di più assieme a noi”.

Ore 17,50. Fine conferenza stampa