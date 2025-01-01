Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Hellas Verona, Zanetti: "Troppo imprecisi in attacco. Un punto va bene"

Hellas Verona, Zanetti: "Troppo imprecisi in attacco. Un punto va bene"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:54Serie A
Andrea Chiavacci

L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti commenta lo 0-0 di Pisa.
Ore 17,45 inizio conferenza stampa.
Un commento sulla partita?
“Sapevamo che sarebbe stata una partita spigolosa e rognosa. L’abbiamo interpretata bene e abbiamo cercato di sfruttare i cambi. Chi è eentrato ha dato una marcia in più. Siamo arrivati tante volte al tiro ma siamo stati imprecisi. Un punto a Pisa va comunque bene”.
Come sono andati i nuovi entrati?
“A livello prestazionale meglio chi è entrato in attacco. Non possiamo essere schiavi di due giocatori. La squadra però ha dimostrato di avere identità perché c’era il rischio di incappare in una giornata storta dopo tante partite che abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo”.
Il Pisa vi ha sorpreso chiudendo gli spazi?
“Loro ci hanno controllato ma abbiamo fatto altrettanto. E’ stata una partita a scacchi. Possiamo fare meglio ma abbiamo comunque creato di più dei nostri avversari. Su Sarr e Mosquera puntiamo molto.

Proviamo tante situazioni e non vogliamo modificare assetti o modi di giocare”.
Giovane è stato troppo egoista?
“Conosco benissimo Giovane, parlo più con lui che con i miei figli. Batto sempre sul concetto di squadra, bisogna godere nel mandare in porta il compagno. Un pizzico di egoismo c’è stato e ce lo dobbiamo togliere”.
Nunez può diventare il nuovo Dawidowicz?
“Nunez ha caratteristiche diverse da Pawel. E’ molto specifico nel ruolo e lo sa fare bene. Si vede la sua caratura visto che arriva dal Bilbao. In difesa stiamo facendo benissimo”.
E' un buon punto all'interno del mini campionato salvezza?
“L’esperienza dell’anno scorso ci insegna che non bastano gli scontri diretti ma serve battere anche qualche big. Ci sono ancora 31 partite e tanti punti in palio. Il Pisa, al di là di oggi, è una delle squadre di fondo classifica che meritava di più assieme a noi”.
Ore 17,50. Fine conferenza stampa

Articoli correlati
Pisa, Gilardino: "Potevamo fare di più ma ci prendiamo il punto. C'è volontà di migliorare"... Pisa, Gilardino: "Potevamo fare di più ma ci prendiamo il punto. C'è volontà di migliorare"
Pisa-Hellas Verona 0-0: il tabellino della gara Pisa-Hellas Verona 0-0: il tabellino della gara
Pisa-Verona 0-0, le pagelle: Albiol si fa sentire, male Aebischer e Orban Pisa-Verona 0-0, le pagelle: Albiol si fa sentire, male Aebischer e Orban
Altre notizie Serie A
Milan, confermata l'assenza di Nkunku con la Fiorentina: alluce gonfio. Out in 5 TMWMilan, confermata l'assenza di Nkunku con la Fiorentina: alluce gonfio. Out in 5
Lecce, Di Francesco: "Ottima gara. Ora servono anche vittorie, non solo prestazioni"... Lecce, Di Francesco: "Ottima gara. Ora servono anche vittorie, non solo prestazioni"
Torino, Asllani al 45': "Non dobbiamo abbassarci, serve la stessa intensità del primo... Torino, Asllani al 45': "Non dobbiamo abbassarci, serve la stessa intensità del primo tempo"
Il ricorso che stimola Lautaro: esattamente un anno fa affossò la Roma dopo la sosta... Il ricorso che stimola Lautaro: esattamente un anno fa affossò la Roma dopo la sosta
Genoa-Parma, i convocati di Vieira: c'è Cornet, ma non Marcandalli nella lista Genoa-Parma, i convocati di Vieira: c'è Cornet, ma non Marcandalli nella lista
Sassuolo, Thorstvedt: "Contento della titolarità, periodo complicato" Sassuolo, Thorstvedt: "Contento della titolarità, periodo complicato"
Napoli punito dal grande ex a Torino: all'intervallo granata in vantaggio grazie... Napoli punito dal grande ex a Torino: all'intervallo granata in vantaggio grazie a Simeone
Sassuolo, Grosso: "Ci teniamo il punto. Campo non in buone condizioni" Sassuolo, Grosso: "Ci teniamo il punto. Campo non in buone condizioni"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.2 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.3 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.4 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.5 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.2 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.3 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.4 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Atalanta-Lazio, i convocati di Sarri: ci sono Vecino e Dia, out in cinque
Immagine news Serie A n.2 Milan, confermata l'assenza di Nkunku con la Fiorentina: alluce gonfio. Out in 5
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Ottima gara. Ora servono anche vittorie, non solo prestazioni"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Asllani al 45': "Non dobbiamo abbassarci, serve la stessa intensità del primo tempo"
Immagine news Serie A n.5 Il ricorso che stimola Lautaro: esattamente un anno fa affossò la Roma dopo la sosta
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Parma, i convocati di Vieira: c'è Cornet, ma non Marcandalli nella lista
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 8ª giornata: Juve Stabia-Avellino 2-0. Vespe al momento quinta forza del torneo
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, fatta per Salvatore Foti in panchina. Accordo annuale con opzione
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Cesena, le formazioni ufficiali: D'Angelo cambia in difesa e a centrocampo
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Siamo dei folli, non possiamo finire questa partita con un solo gol"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "A volte basterebbe avere un po’ di fortuna, meritavamo almeno un punto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 10ª giornata: al 45' Renate e Foggia avanti. Livorno-Samb sullo 0-0
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Tre assenze pesanti domani, ma abbiamo gli strumenti per vincere"
Immagine news Serie C n.5 Stemperini sulle seconde squadre: "Fondamentali per la crescita dei giovani"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "Portiamo a casa tre punti in trasferta contro una buona squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?