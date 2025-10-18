Ufficiale Sampdoria, fatale la sconfitta contro la Virtus Entella: esonerato Massimo Donati

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.

Si chiude, dunque, dopo tre mesi, 9 gare fra campionato e Coppa Italia con una vittoria, due pareggi e 6 sconfitte.