Sampdoria, fatale la sconfitta contro la Virtus Entella: esonerato Massimo Donati
L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli.
Si chiude, dunque, dopo tre mesi, 9 gare fra campionato e Coppa Italia con una vittoria, due pareggi e 6 sconfitte.
