Luis Enrique: "Non esistono favoriti, ma non c'è squadra migliore di noi. Saremo pronti a tutto"

Alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain si presenta con ambizioni altissime e una convinzione crescente nei propri mezzi. Nonostante una stagione iniziata senza una vera preparazione estiva, la squadra di Luis Enrique è ancora pienamente in corsa per un doppio trionfo: Ligue 1 e Champions.

In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha indicato con chiarezza la chiave della sfida: equilibrio. "Contro squadre che attaccano così bene bisogna saper difendere. Ma anche attaccare nel modo giusto", ha spiegato. Un concetto ribadito più volte: il PSG non intende snaturarsi. "Pensate davvero che abbiamo vinto la Champions con terzini che difendevano e basta? Per vincere bisogna attaccare più che difendere".

L'asturiano ha inoltre sottolineato l’importanza dei dettagli: "A questo livello non esistono favoriti. È stato così contro Chelsea e Liverpool, e sarà lo stesso ora. Dovremo essere pronti a tutto". Non manca però la fiducia. "Meritiamo di essere qui. Non c’è nessuna squadra migliore di noi", ha dichiarato, pur riconoscendo il valore dell’avversario: "Il Bayern è una squadra estremamente solida, che ha fatto pochi passi falsi durante la stagione e una struttura collettiva ben definita". L’atmosfera, al Parc des Princes, si preannuncia elettrica. "La Champions dà un’energia speciale ai giocatori", ha aggiunto l’allenatore.