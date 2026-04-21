Napoli-Lukaku, la tensione non è sparita: al rientro dal Belgio si deciderà la sanzione

Non si placa il clima complicato attorno a Romelu Lukaku. Quello che doveva rappresentare un passaggio chiave verso il rientro si è trasformato in una visita rapidissima, destinata a lasciare più interrogativi che certezze in casa Napoli. L’attaccante, arrivato in città domenica sera, ha infatti lasciato nuovamente l’Italia nel giro di poche ore per tornare in Belgio, dove continuerà il percorso di recupero.

Ecco quanto accaduto a Castel Volturno

Il belga non avrebbe avuto alcun contatto con il gruppo squadra e non avrebbe incontrato Antonio Conte, un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato il malumore nell’ambiente. Un passaggio che pesa, considerando il momento delicato della stagione e la necessità di mantenere compattezza interna. Il programma resta comunque definito: Lukaku rimarrà all’estero per circa due settimane, completando la fase finale della riabilitazione lontano da Napoli. Ma la gestione della situazione non è stata apprezzata dalla società, che non ha gradito tempi e modalità del rientro.

Cosa succede adesso

Non è escluso, infatti, che possano arrivare provvedimenti nei confronti del giocatore. Il club si è preso del tempo per valutare eventuali sanzioni legate al mancato rispetto delle procedure richieste. Al momento il rapporto appare ai minimi termini e solo i prossimi sviluppi diranno se sarà possibile ricucire lo strappo o se la frattura è destinata ad allargarsi ulteriormente.