Lutto nel calcio britannico: è morto John Robertson, il 'Picasso del calcio'

Lutto nel mondo del calcio britannico, nel giorno di Natale. Nelle scorse ore infatti è venuto a mancare John Robertson, ex centrocampista scozzese. Classe ’53, era una leggenda soprattutto dei tifosi del Nottingham Forest visto il suo incredibile contributo alla vittoria delle Champions League negli anni ’79 e ’80.

“Dobbiamo annunciare la morte di una leggenda del Nottingham Forest e caro amico, John Robertson. Una vera leggenda del nostro club e un doppio vincitore della Coppa dei Campioni, il suo inarrivabile talento, l’umiltà la devozione alla causa del Nottingham Forest non saranno mai dimenticati. I nostri pensieri vanno alla famiglia di John, ai suoi amici e a chi lo amava. Riposa in pace, Robbo”, ha scritto il Forest sui propri canali social.

Come detto, vinse due Coppe dei Campioni col suo club, nel ’79 e nell’80 rispettivamente contro Malmo e Amburgo: nella prima mise a segno l’assist decisivo, nella seconda segnò il gol del definitivo 1-0 che portò il club inglese per la seconda volta sul tetto d’Europa. Centrocampista dalle spiccate doti offensive, il tecnico Brian Clough lo saprannominò “il Picasso del calcio” per la sua precisione di passaggio. Mentre Bill Shankly di lui disse che “sapeva crossare con la precisione di un giocatore di biliardo”.