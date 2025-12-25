De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e per il Genoa quella invernale del 2026 sarà la prima sessione di trasferimenti con lo spagnolo Diego Lopez a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Grifone. Proverà a dare una mano anche Daniele De Rossi.

Sì, perché il mister del Genoa fino all'inizio della scorsa stagione sedeva sulla panchina della sua Roma - che tra l'altro affronterà adesso, presentandosi per la prima volta da avversario dei giallorossi - e proprio nella Capitale sta guardando per chiedere rinforzi alla propria società. D'altronde ci sono due potenziali esuberi che possono far gola a una realtà come il Genoa, due giovani talenti ancora da sgrezzare che conosce bene come Nicolò Pisilli a centrocampo e Tommaso Baldanzi sulla trequarti, con i capitolini che li darebbero volentieri se avessero Frendrup in cambio. A proposito di conoscenze in giallorosso, occhio anche a quell'Edin Dzeko in uscita dalla Fiorentina e legato da un rapporto fraterno con De Rossi, risalente ai tempi appunto di Roma.

Possibile poi che il Genoa si butti su un nuovo portiere: considerando il terzetto di estremi difensori composto da Leali, dall'infortunato Siegrist e dal terzo Sommariva i liguri dovrebbero provare a inserire un altro interprete. In tal senso è già stato fatto il nome di quello che sarebbe un cavallo di ritorno, Mattia Perin.