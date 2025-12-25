Nonostante il saldo zero c'è voglia di qualità: cosa serve al Pisa nel mercato di gennaio

Dalle parti della torre pendente, c'è voglia di intervenire in modo importante nel calciomercato invernale pur con il vincolo del "saldo zero" imposto al club toscano nelle scorse ore. L'idea del club è quella di operare a stretto giro di posta un aumento di capitale e di iniezione di liquidità, in modo da permettere a Vaira e Corrado di operare liberamente sul mercato del Pisa.

Un'altra variabile è quella dell'allenatore. Al momento Alberto Gilardino gode della fiducia del club, ma resta da capire se questa resterà intatta dopo le prossime complicate partite. A cominciare dalla prossima contro la Juventus. Tante variabili insomma, ma con alcuni punti fermi. A cominciare dall'attacco, dove sembra necessario un ulteriore innesto che possa portare gol e certezze.

I nomi in questo senso potrebbero essere quelli di Edin Dzeko e Milan Djuric: centravanti vecchio stampo, gol nelle gambe nonostante l'età e ingaggi alla portata. Pochi passi più indietro attenzione al nome di Valentin Carboni, talento di proprietà dell'Inter che potrebbe interrompere anzitempo il prestito al Genoa per trasferirsi in nerazzurro. Ma nelle ultime ore è circolato anche il nome di Tommaso Baldanzi, giocatore in uscita dalla Roma nel caso in cui a Gasperini dovesse essere regalato un altro giocatore offensivo. Poi spazio alle eventuali occasioni, anche perché sia la difesa che il centrocampo potrebbero beneficiare dell'aggiunta di qualità ed esperienza.