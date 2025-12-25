Da Marotta a Lautaro e Pio Esposito, gli auguri in coro ai tifosi. Zanetti: “Inter ti amo sempre”

L’Inter ha scelto di fare gli auguri a tutti i propri tifosi tramite un video social in cui ogni membro della rosa nerazzurra rivolge il proprio pensiero ai sostenitori. Il primo a parlare è il presidente Beppe Marotta: “Un caloroso augurio di buon natale a tutti i tifosi e un 2026 foriero di salute e grandi risultati”, ha detto il numero uno del club.

Quindi ecco il turno di Chivu, Lautaro, Thuram, e Bastoni: “Vi ringrazio del sostegno e vi faccio auguri di buon Natale”, ha detto il difensore nerazzuro seguito a ruota da Barella. Poi via via tutti gli altri, con Pio Esposito e il vice presidente Javier Zanetti che non ha perso occasione per sottolineare il suo amore verso i colori: “Tanti auguri di buon Natale a tutti gli interisti in italia e nel mondo, Inter ti amo sempre”, le sue parole. Chiusura per Denzel Dumfries, che si è augurato un grande anno per la squadra.

Alla ripresa del campionato la squadra di Chivu affronterà la difficile trasferta di Bergamo con l’Atalanta, prima di entrare in un gennaio di fuoco che prima dell’Arsenal in Champions League vedrà Lautaro e compagni affrontare in rapida sequenza Bologna, Parma, Napoli, Lecce e Udinese.