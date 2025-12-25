Juve-Atletico, Nico Gonzalez e l'obbligo di riscatto: mancano 9 gare da 45' per l'addio definitivo

Il giorno dell'addio definitivo di Nico Gonzalez alla Juventus si avvicina. L'esterno argentino, che si sta rilanciando con la maglia dei Colchoneros dopo una stagione, l'unica in bianconero, non troppo esaltante a Torino, si è trasferito all'Atletico Madrid la scorsa estate con la formula del prestito oneroso, per un milione di euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni e dopo la prima parte di campionato che lo ha visto ben integrato nella rosa di Diego Simeone la sensazione è che il trasferimento a titolo definitivo possa scattare presto.

L'ex Fiorentina ha raccolto 15 presenze in Liga con la maglia dell'Atletico Madrid e di queste 11 sono state da almeno 45 minuti. Per far scattare l'obbligo di acquisto Nico Gonzalez ne dovrà mettere insieme 20, contando solo quelle in campionato: obiettivo non certo impossibile da raggiungere visto che Simeone punta molto su di lui.

Nel caso in cui dovesse scattare la cessione a titolo definitivo la Juventus incasserebbe 32 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, come pattuito la scorsa estate nel momento in cui i bianconeri e gli spagnoli hanno chiuso l'operazione. Ancora nove presenze in Liga da almeno 45 minuti dunque per l'argentino, prima di dire addio definitivamente alla Juve.