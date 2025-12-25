L'ex Lazio Vavro perde il controllo in Slovacchia: "Insulti a mia madre. Ma non ho fatto male a nessuno"

Brutto episodio accaduto durante una partita del torneo indoor di Preselany, in Slovacchia, con l'ex difensore della Lazio Denis Vavro come protagonista. Come si può vedere in un video pubblicato dal portale Sportovy il calciatore ha avuto un acceso confronto con uno spettatore con la situazione che è degenerata. Lo stesso Vavro, come si nota dalle immagini, si è tolto la maglietta e si è diretto verso gli spalti dove ha affrontato verbalmente l'uomo che lo aveva precedentemente provocato.

Poco dopo l'ex biancoceleste ha spiegato l'accaduto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Mi dispiace molto per l'incidente accaduto durante un torneo che amo e a cui partecipo regolarmente. È scoppiata una rissa in campo, volevo solo calmare i ragazzi quando uno degli spettatori ha iniziato a insultare mia madre. In quel momento, ho ceduto alle mie emozioni, ma non ho colpito nessuno, non ho fatto male a nessuno".