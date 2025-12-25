Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Caicedo si ritira dopo l'omicidio di Pineida: "Non voglio più sapere niente di calcio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:53Serie A
Daniel Uccellieri

L’ex attaccante di Inter e Lazio, Felipe Caicedo, è pronto a dire addio al calcio giocato. Alla base della sua scelta non ci sono problemi fisici né un calo di motivazioni sportive, ma un dramma personale che lo ha profondamente segnato.

Il 37enne ecuadoriano ha infatti maturato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo la tragica morte del compagno di squadra Mario Pineida, assassinato a colpi d’arma da fuoco lo scorso dicembre nella città di Guayaquil. Una vicenda che ha scosso l’intero Ecuador e che ha avuto un impatto devastante anche su Caicedo.

“Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive di emozioni e quando ho deciso di venire qui l’ho fatto più con il cuore che con la testa”.

