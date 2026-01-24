Manchester United, Maguire verso l’addio a zero: spunta il Chelsea

Il futuro di Harry Maguire sembra sempre più lontano dal Manchester United. Il difensore centrale inglese, 32 anni, è infatti considerato altamente destinato a lasciare il club a parametro zero nella prossima estate, con un nome a sorpresa tra i potenziali pretendenti: il Chelsea.

In scadenza di contratto, Maguire vanta diversi estimatori sia in Premier League sia all’estero. Come riportato in precedenza dal Daily Briefing, il centrale potrebbe ricevere offerte da club inglesi come West Ham, Everton e Bournemouth, ma non è da escludere neppure un’esperienza fuori dall’Inghilterra, con Napoli e Roma tra le possibili opzioni.

A sorprendere, però, è soprattutto l’interesse del Chelsea, citato da più fonti come club intenzionato a inserire in rosa un profilo di maggiore esperienza per equilibrare un gruppo molto giovane.

Perché il Chelsea pensa a Maguire

Il fatto che Maguire possa liberarsi a parametro zero rende l’operazione particolarmente appetibile per i Blues, che vedrebbero nel centrale inglese una figura alla Thiago Silva, capace di guidare la linea difensiva con leadership ed esperienza.

Sotto l’attuale proprietà, il Chelsea ha puntato fortemente su giovani di talento, ma l’addio di Thiago Silva si è fatto sentire. Il difensore brasiliano, oggi 41enne, è tornato in Europa con il Porto dopo aver lasciato Stamford Bridge nell’estate 2024, rimanendo fino all’ultimo un punto di riferimento nonostante l’età.

Resta da capire se il Chelsea deciderà di affondare il colpo su Maguire o se punterà su un profilo simile, segnalando un possibile cambio di rotta nella propria strategia di mercato. Nonostante una parte dei tifosi del Manchester United auspichi la sua permanenza dopo il recente miglioramento delle prestazioni, la sensazione diffusa è che l’addio di Maguire sia ormai inevitabile e destinato a concretizzarsi nella prossima finestra estiva.