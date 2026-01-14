Idea Maguire in Serie A, anche a costo zero. Dopo essere stato pagato 87 milioni di euro

Harry Maguire in Serie A non è un'idea peregrina, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi sia in questo calciomercato di gennaio che più avanti, per l'estate. Ve lo abbiamo raccontato nelle scorse ore qui su TMW e la notizia di vari club di rilievo del nostro campionato sulle tracce del difensore del Manchester United trova anche delle conferme. Maguire è un'idea per l'Inter, per esempio, ma potrebbe diventarlo anche per il Napoli, in caso si concatenino i giusti incastri.

Lo vorrebbe anche la Fiorentina di Paratici, ma è soluzione molto difficile, e adesso c'è anche chi fa i nomi di Milan e Roma come potenziali destinazioni su misura di Maguire. Insomma, in un certo senso c'è anche il campionato italiano tra le soluzioni che si parano di fronte al nazionale inglese, che ha tra l'altro il contratto con i Red Devils in scadenza al prossimo 30 giugno.

Potrebbe concludersi dunque dopo 7 anni l'avventura al Manchester United di Maguire, che in un certo senso ha pagato l'importante spesa effettuata a suo tempo per prelevarlo dal Leicester. Il rendimento di Maguire, infatti, non è mai sembrato giustificare gli 87 milioni di euro spesi dallo United per lui, per quanto negli anni si sia stabilizzato e lo abbia anche visto più di una volta tra i meno in difficoltà della sua squadra. Il problema è che gli ultimi anni della sponda rossa di Manchester sono stati tremendamente complicati, e Maguire ha finito inconsapevolmente per diventarne una rappresentazione in carne ed ossa. Che l'aria della Serie A possa aiutarlo?