Maguire approva Carrick al Man United: "In questa settimana sono rimasto impressionato"

Harry Maguire promuove la scelta del Manchester United di puntare su Michael Carrick come allenatore, almeno fino al termine della stagione. L'ex centrocampista ha vinto la concorrenza di Ole Gunnar Solskjaer nel raccogliere il testimone di Ruben Amorim e ha il compito di qualificare i red devils in una competizione europea, dopo aver saltato un giro in questa stagione.

"Davvero impressionato" ha dichiarato Maguire, aggiungendo "Conoscevo Carras da tempo e ne avevo parlato molto bene. Era un allenatore magnifico quando era qui con Ole. Ha grandi idee, parla molto bene ed è davvero bravo tatticamente. Ha maturato molta esperienza al Middlesbrough come allenatore e sono sicuro che verrà qui e metterà in pratica le sue idee. È una leggenda del club e sono sicuro che i tifosi lo sosterranno, ma devo dire che, con lui e tutto il suo staff tecnico, questa settimana sono rimasto davvero impressionato".

44 anni, Carrick aveva fatto il traghettatore del Manchester United tra novembre e dicembre 2021, a seguito dell'esonero di Solskjaer e in quella brevissima parentesi era tuttavia riuscito a vincere contro Villarreal in Champions League e Arsenal in Premier League, oltre a pareggiare a Stamford Bridge contro il Chelsea, sempre in campionato. L'unica vera esperienza di tecnico della prima squadra, Carrick l'ha avuta al Middlesbrough che ha guidato per tre stagioni, raccogliendo un 4°, un 8° e un 10° posto in Champoinship.