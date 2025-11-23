Mai una gioia League: Fiorentina e altre 10 in Europa non hanno mai vinto

Sono 11 le squadre nei massimi campionati UEFA a non aver ancora vinto una singola partita nel rispettivo torneo. E per l'Italia c'è ancora la Fiorentina, che allunga a 12 la serie di partite senza successi, pur avendo dato vita a una campagna acquisti importante nella quale sono stati investiti 90 milioni (a fronte di un incasso di 63). Con Paolo Vanoli qualcosa si sta muovendo e la speranza dei tifosi è quella di emulare il Cagliari 2005/06: all'epoca i sardi, incapaci di vincere nelle prime 12 giornate, riuscirono a salvarsi brillantemente.

Ma com'è la situazione nel resto del continente? La situazione più sorprendente, viola a parte, è quella del Wolverhampton Wanderers. Gli inglesi sono clienti fissi della Premier League dal 2018, arrivando anche a giocare in Europa League. Rendimento, va detto, che negli anni è costantemente peggiorato e lo scorso campionato si è chiuso al 16° posto. In estate sono stati ceduti giocatori importanti come Matheus Cunha, Fabio Siilva e Rayan Ait-Nouri in una sorta di smobilitazione. A farne le spese il tecnico Vitor Pereira ma la situazione al momento non è cambiata. Dal suo addio sono arrivate altre due sconfitte in altrettante partite.

Tra le altre spicca l'Ararat Erevan, unica squadra armena ad aver vinto il campionato dell'Unione Sovietica, nell'ormai lontano 1973. Solo tre anni fa lo Shkupi si laureava campione di Macedonia del Nord. Caso particolare quello della San Marino Academy, che altro non è che una squadra Under 22 inserita in un contesto di prima divisione nel suo campionato nazionale. Ecco chi è ancora iscritto al club "Mai una gioia".

INGHILTERRA

Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte)

ITALIA

Fiorentina (0-6-6)

PORTOGALLO

AFS (0-3-8)

BELGIO

Dender (0-5-9)

CIPRO

Paralimni (0-1-9)

ISRAELE

Hapoel Gerusalemme (0-4-6)

Maccabi Benei Raina (0-1-9)

ARMENIA

Ararat (0-3-11)

MACEDONIA DEL NORD

Shkupi (0-1-12)

ANDORRA

Esperanca (0-2-4)

SAN MARINO

San Marino Academy U22 (0-2-7)