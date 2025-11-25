Maignan in scadenza col Milan, Seba Rossi sincero: "Bisogna capire cosa vuole fare lui"

Sebastiano Rossi, storico ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport e ha colto l'occasione per elogiare Mike Maignan dopo la strepitosa partita sfoggiata contro l'Inter nel derby. Dal tiro velenoso di Lautaro al rigore annullato a Calhanoglu: "È stato strepitoso nel derby ed è determinante da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo", ha riconosciuto il 61enne. "Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo...".

Per un momento poi, si è soffermato sul penalty parato dopo aver ipnotizzato Calhanoglu dal dischetto: "In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Calhanoglu sulla conclusione. Si è mosso bene, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco", l'analisi di Seba Rossi. "Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta".

La questione rinnovo, non ancora arrivato nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan: "È naturale che tutti vogliano vederlo ancora a lungo in rossonero, però non dipende solo dai dirigenti: bisogna capire prima cosa vuole fare Maignan. Sarà lui a decidere il futuro".