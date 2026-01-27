Maldini: "Lazio, ci sono le basi per costruire qualcosa di importante. Papà supporto importante"

Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Il figlio d'arte si è presentato così parlando ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste: "Le prime impressioni sono super positive, ho sentito subito l'affetto dei compagni, sono super contento, mi sembra di conoscere già tutti".

Cosa rappresenta per lei questa opportunità?

"Un passo importante. Vengo da un periodo non semplicissimo, è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni".

Quali sono i suoi obiettivi?

"L'importante è mettersi a disposizione, cercare di aiutare il più possibile tutti per provare a raggiungere l'obiettivo primario".

Si vede già in un ruolo nel 4-3-3 di Sarri?

"Ho parlato 10 minuti con lui, abbiamo fatto una chiacchierata generale, vedremo nei prossimi giorni dove giocherò e cosa farò".

Che Lazio ha visto da fuori?

"Magari adesso arriva da un periodo un po' più difficile, ma sono sicuro che ci siano basi importanti per costruire qualcosa di importante".

Lei è molto amico di Rovella.

"Sì, nasce tutto da piccolini. Lui viveva a Milano, avevamo amicizie in comuni e siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi varie volte, non siamo mai riusciti a giocare insieme, ora lo siamo finalmente e sono super felice".

Che cosa le ha consigliato suo papà?

"Sì, mi consiglia, parliamo da papà e figlio. Ci aiutiamo a vicenda, mi dà una mano nelle decisioni, è un supporto importante, ma poi spetta a me".

Quanto è orgoglioso di essersi ritagliato una sua strada?

"È motivo d'orgoglio, ma sono sicuro di non aver fatto vedere totalmente le mie qualità, è il momento giusto per farlo".

Che cosa l'ha impressionata?

"Negli anni precedenti la Lazio ha sempre lottato per qualcosa di importante, è sempre stata una squadra con ambizioni sempre alte, si vede dal centro sportivo e dall'ambiente che è di alto livello".

Che giocatore le piaceva in passato della Lazio?

"Nesta".

Perché ha scelto il 27?

"Lo avevo già in passato, lo avevo al Milan e al Monza, volevo questo".

Ha un messaggio per i tifosi?

"Voglio solo dire che non vedo l'ora di cominciare, di entrare in campo e di lottare per tutti".