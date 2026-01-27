Lazio, terminate le visite mediche di Daniel Maldini: ora la firma sul contratto
Sono terminate in questi minuti le visite mediche di Daniel Maldini a Villa Mafalda. L'attaccante è così pronto per firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Lazio, ultimo passaggio prima dei comunicati ufficiali del caso.
La società biancoceleste aveva trovato l'accordo con l'Atalanta nei giorni scorsi, con Maldini che arriva in biancoceleste con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, per ulteriori 14 milioni di euro.
Questa mattina la società del presidente Lotito aveva invece annunciato l'arrivo di Edoardo Motta, giovane portiere prelevato dalla Reggiana che andrà a sostituire Mandas, a sua volta in procinto di firmare col Bournemouth.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.