Malen killer d'area di rigore: 1-0 della Roma a Torino, 1° gol del neo acquisto
Gli hanno annullato un gol pochi minuti prima, ma stavolta non glielo toglie nessuno al debutto assoluto con la maglia della Roma: Donyell Malen la sblocca a Torino e trova il primo sigillo in giallorosso.
Azione avvolgente della banda di Gasperini, Dybala salta un avversario aperto a destra, rientra sul mancino ma pensa bene di servire con una palla divina il neo arrivato olandese: controllo e piattone destro immediato di Malen, che supera Paleari e batte il Torino 1-0 al 27'.
