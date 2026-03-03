Chelsea, Estevao: "Manchester United, Tottenham e Nottingham Forest mi volevano"

Estêvão ha rivelato di essere stato corteggiato da diversi club di Premier League prima che venisse annunciato il suo trasferimento al Chelsea per 29 milioni di sterline nel 2024. Il talento diciottenne ha spiegato così la sua scelta: "La mia famiglia è andata a vedere altri club, ma quello che ha catturato la mia attenzione è stato il Chelsea. Il progetto con il Chelsea era diverso perché è una squadra che, come posso dire, ti dà più opportunità di stare in campo", ha dichiarato il giovane attaccante brasiliano, sottolineando l'importanza del minutaggio per la sua crescita.

L'ex gioiello del Palmeiras ha le idee molto chiare sul proprio futuro a Stamford Bridge e sulle proprie ambizioni personali. "Ho pensato che il Chelsea sarebbe stato il futuro perfetto per me perché mi avrebbe garantito più minuti. Voglio essere tra i migliori giocatori al mondo. Conosco il mio potenziale e quello che posso offrire al Chelsea e, naturalmente, so cosa significhi stare tra i migliori giocatori al mondo".

Secondo quanto riportato dal Sun, la concorrenza per assicurarsi il giocatore era agguerrita: Manchester United, Tottenham e Nottingham Forest avrebbero tentato fino all'ultimo di chiudere l'accordo con il Palmeiras prima che il ragazzo scegliesse i Blues.