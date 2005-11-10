Harry Kane, il miglior goleador della stagione. Ma che paga il giocare in Bundesliga

Harry Kane, il miglior goleador della stagione. Ma che paga il giocare in BundesligaTMW
Andrea Losapio
Harry Kane ci spera, lo ha detto più volte. Ma ha anche affermato di non volere struggersi per qualcosa che potrebbe non succedere. "Cerco di non pensarci, ovviamente è difficile. Ci sono voci che circolano, quindi cerco di starne alla larga. Cercherò di godermi il lunedì sera il più possibile".
Perché sì
Harry Kane nella stagione 2025-26, contando i Mondiali, è diventato il secondo giocatore per gol in un'annata: 73, contro gli 82 di Messi. "È stata di gran lunga la stagione migliore della mia vita - ha detto nei mesi scorsi - arrivare a 73 gol parla da solo e ne sono estremamente orgoglioso. Posso solo ringraziare i miei compagni e tutti coloro che mi hanno aiutato a renderlo possibile. Ma il Pallone d’Oro non è nelle mie mani, dipende dalle persone che votano. So che si parlerà molto del Pallone d'Oro fino a ottobre, è un grande premio". L'Inghilterra è arrivata terza al Mondiale, il miglior risultato dal 1966.
Perché no
C'è un peccato originale per Harry Kane. Non gioca in uno dei migliori campionati europei. Cioè LaLiga o la Premier - poi ci sarebbe anche l'Italia, ma è un altro discorso - e per questo è costretto a vincere anche qualcosa extra Germania, non solo la Bundesliga che sembra quasi diritto dinastico: avesse vinto la Champions o il Mondiale sarebbe stato il favorito d'obbligo.