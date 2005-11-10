Lionel Messi, la quarta stella non è arrivata. E probabilmente nemmeno l'ultimo Pallone d'Oro

Lionel Messi, la quarta stella non è arrivata. E probabilmente nemmeno l'ultimo Pallone d'OroTMW
Andrea Losapio
Lionel Messi probabilmente non vincerà questo Pallone d'Oro. Certo, se avesse vinto il Mondiale sarebbe stato il principale favorito, semplicemente perché sarebbe stata una impresa straordinaria: a 39 anni, in una formazione probabilmente meno forte di quella di quattro anni prima perché più stanca e con la pancia più piena. Ha tirato la carretta per quasi tutto il Mondiale, ma la Spagna si è dimostrata migliore.
Perché sì
Otto gol in otto partite al Mondiale possono bastare? Se il paradigma è questo, la risposta è no, perché Mbappé ne ha segnati di più. Messi, pur in mezzo ad alcuni giganti sportivi come Alvarez, Lautaro, MacAllister o Enzo Fernandez, è riuscito a brillare più di tutti. Pur sbagliando qualcosa, permettendosi pause in mezzo alle partite. Non è più un giovincello, anche se all'Inter Miami salta ancora tutti come dei birilli. Ha dimostrato che può farlo anche con la Nazionale, ma solamente tre o quattro volte a partita.
Perché no
È arrivato al Mondiale in formissima, preparandosi diversamente rispetto al Qatar. Gli è mancato l'acuto finale, in una partita che l'albiceleste ha perso giustamente, pur portandola fino a pochi minuti dai rigori. La quarta stella è saltata e forse pure lui, in quel quadro rivolto alla tifoseria mentre la Spagna alzava la Coppa, poteva fare di meglio.