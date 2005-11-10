Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Roma, Gasperini: "Oggi proveremo Dybala. Allegri-Champions? Uscita infelice"

Live TMW
Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 13:48Serie A
26.10.2026 13:48Serie A
Fonti preferite
Gian Piero Gasperini presenta la sfida valida per la nona giornata di Serie A tra Roma e Cagliari in conferenza stampa a Trigoria
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

13.15 - Domani alle 20.45, la Roma ospiterà il Cagliari per la nona giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenta il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.28 - È iniziata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

C'è qualche recupero per la sfida di domani? Ci saranno rotazioni?
"Sul recupero l'unico possibile è quello di Dybala, proviamo oggi pomeriggio per capire se potremo portarlo in panchina e sarebbe già positivo. Ho buona fiducia. Sulle rotazioni oggi per noi è il primo allenamento ed è già vigilia, decido oggi. Probabilmente si, vedremo in base alla valutazione dell'avversario. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo".

Prova amarezza per le parole di Allegri sulla Champions nel postpartita di Napoli-Roma?
"Non ho sentito, le avete riportate voi. Ci sono i numeri e le testimonianze di quelle che sono state tutte le nostre partite l'anno scorso. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che è stata sicuramente infelice".

Quindici risultati consecutivi in Serie A. A cosa è dovuto questo salto di qualità?
"Questo è un continuo e dobbiamo andare avanti, il nostro obiettivo è sempre migliorare e in questo non c'è mai limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che ripetuto nel tempo ci sta dando risultato. Continuiamo ad affrontare le gare in questo modo, c'è una crescita della rosa e dei singoli, in più c'è un ambiente che ci spinge ad essere propositivi e coraggiosi, affrontando le partite più difficili con fiducia".

Quanto sta crescendo Soulé?
"Lui purtroppo ha avuto un momento in cui è stato fermo per la pubalgia e ha perso qualche mese. Quest'anno è ripartito da dove aveva finito il girone d'andata, la partita di sabato è stata straordinaria. Qualche volta ci si dimentica che è un ragazzo del 2003 e che a 23 anni hai margini di miglioramento. Quello che sta facendo quest'anno in più ruoli, giocando sia a destra che a sinistra, ma anche da trequartista, è importante. Perde molti meno palloni, ci sono ancora cose su cui può migliorare, lui lavora molto bene per crescere. È stato convocato con l'Argentina e questo è un altro bel segnale".

Quanto è soddisfatto della crescita di Lulli? Come mai non ha ancora giocato in Champions o nei big match?
"Sono delle situazioni, noi lì abbiamo quattro giocatori che stanno facendo molto bene. Rensch sta facendo bene, Wesley è un giocatore importante e anche Molina sta avendo un rendimento importante. Sono felice per Lulli perché si merita tutto quello che sta ottenendo, l'obiettivo è di crescere tutti individualmente".

Quando analizza i gol subiti c'è qualcosa che la fa arrabbiare particolarmente?
"L'atteggiamento è sempre molto positivo, poi ci sono gol diversi. Col Real Madrid siamo più colpevoli di quello che invece è stato il gol di Anguissa dove bisogna riconoscere la prodezza del giocatore. Bisogna analizzare tutte le situazioni, non siamo delle macchine e non ripetiamo tutte le situazioni allo stesso modo, possiamo incorrere in qualche errore. L'approccio però è sempre positivo, non abbiamo preso molti gol anche su calci piazzati, siamo stati molto solidi tranne in qualche partita. Contano poi gli avversari che possono avere uno spessore superiore, aver fatto due gol all'Inter, tre gol a Napoli e Real Madrid è importante. Ci sono poi grandi giocatori e la percentuale di realizzazione di questi calciatori è molto più alta".

Con i cambi dei difensori cerca anche di essere più pericoloso a livello offensivo?
"Oggi con cinque cambi che sono veramente tanti può succedere anche di dover cambiare dei difensori. Gli avversari fanno entrare giocatori freschi e molto forti, un giocatore che ha giocato forte per 70 minuti come Hermoso contro il Real Madrid a marcare giocatori come Vinicius e Diomandé, ci può stare fare un cambio. Gente fresca può servire anche in difesa. È vero che abbiamo anche una bella propensione offensiva con i difensori per fare gol, specialmente sul gioco aereo perché sono molto efficaci. Si tratta di trovare soluzioni offensive anche con i difensori, rispetto ad altri nel gioco aereo sono più forti e possono arrivare a realizzare da dietro a sorpresa".

I pareggi con Inter, Como e Napoli che Roma le hanno restituito?
"Sono state tre belle partite, tutte diverse e molto equilibrate, ma siamo usciti molto bene da tutte e tre le partite. Sicuramente non siamo stati da meno rispetto agli avversari. Chiaramente sono gli avversari più diretti, già il fatto di non aver mai perso è positivo. Non abbiamo fatto quel passo in più vincendone una, ma il percorso è sicuramente molto positivo".

Cosa la rammarica maggiormente e cosa manca per fare quel passo e vincere queste partite?
"Sono partite equilibrate, abbiamo avuto la concreta opportunità per andare sempre in vantaggio. Si gioca sulla qualità della realizzazione, sabato ci siamo trovati sotto 2-0 e sembrava difficile, sul 2-2 pensavamo di poterla vincere e dopo il 3-2 sembrava persa. L'abbiamo ripresa, ci sono molte sfaccettature nelle partite. Così come con l'Inter e il Real Madrid, noi dobbiamo guardare la valutazione dei 90 minuti. Abbiamo avuto difficoltà per le qualità degli avversari, ma credo che la Roma ne sia sempre uscita bene. Usciamo consapevoli di aver giocato alla pari con queste squadre, sicuramente non un centimetro in meno".

Come stanno Koné e Svilar?
"Difficilmente Koné rientrerà prima della sosta, mentre Svilar tra giovedì e venerdì potrebbe rientrare ed essere recuperato la prossima settimana. Per Manchester sarebbe il massimo, oppure per l'ultima contro il Sassuolo".

Crede che manchi qualcosa alla sua rosa rispetto ad altre big?
"È evidente che ci sono squadre forti, il Napoli ha vinto due Scudetti negli ultimi anni e fa la Champions da anni, ha giocatori molto forti. Noi non possiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare a migliorarci di volta in volta. Poi ci misureremo con gli altri. Abbiamo affrontano un periodo con Svilar, Dybala, Koné, Cristante e Pellegrini fuori, poi bene o male stiamo tenendo e facendo buoni risultati e buone prestazioni. È chiaro che al completo sei più forte, ma nell'arco della stagione anche le altre perdono giocatori ed entrano in difficoltà. Questo è dovuto al fatto che giochiamo ogni tre giorni, lo abbiamo detto e ridetto. Giocando così tanto magari recuperi un giocatore e ne perdi un altro".

Quanto sta lavorando sul recupero palla iper-offensivo?
"Ci stiamo lavorando da tempo, non è sempre possibile farlo ma cercare la riconquista anche nell'area avversaria l'abbiamo cercata spesso".

13.48 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Articoli correlati

Immagine news 1
Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."
Immagine news 2
Allegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo
Immagine news 3
Il riscatto dell'11. Belotti trascina il Modena e riabilita quel numero sulle sue spalle
Immagine news 4
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:45 Serie A
Lazio, il paradosso biancoceleste: più tifosi in trasferta che all'Olimpico
Immagine news 2
14:43 Serie AUfficiale
UfficialeDiego Lopez inizia la nuova avventura dopo il Genoa: è il Chief Football Officer del Burnley
Immagine news 3
14:41 Serie ATMW
TMWOusmane Dembele, secondo in tutto. Per questo difficilmente vincerà il Pallone d'Oro
Immagine news 4
14:37 Serie A
Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."
Immagine news 5
14:30 Serie ATMW
TMWAllegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo
Immagine news 6
14:25 Serie ATMW
TMWLontani chiede di essere più vicino... alla porta. Il gol all'Olimpico un altro messaggio a Gilardino
Immagine news 7
14:23 Serie ATMW
TMWMichael Olise, sontuoso regista di attacco. Ma gli mancano i gol per essere Re
Immagine news 8
14:15 Serie ATMW
TMWIl Napoli rischia di riavere Badiashile solo nel 2027. Spinazzola salta un paio di partite
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."
Immagine top news n.1 Allegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo
Immagine top news n.2 Il Napoli rischia di riavere Badiashile solo nel 2027. Spinazzola salta un paio di partite
Immagine top news n.3 Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine top news n.4 Roma, Emanuele Lulli firma oggi pomeriggio fino al 2031: contratto a salire più bonus
Immagine top news n.5 All'Inter manca un altro rigore, errore clamoroso all'Olimpico: arbitri, com'è andato il weekend
Immagine top news n.6 Doppietta e rinnovo, continua la favola Douvikas: firma con il Como fino al 2031
Immagine top news n.7 Inter, per la fascia in lista c’è anche Pedrinho. E Carlos Augusto firmerà fino al 2031
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Lazio, il paradosso biancoceleste: più tifosi in trasferta che all'Olimpico
Immagine box news Serie A Diego Lopez inizia la nuova avventura dopo il Genoa: è il Chief Football Officer del Burnley
Immagine box news Serie A Ousmane Dembele, secondo in tutto. Per questo difficilmente vincerà il Pallone d'Oro
Immagine box news Serie A Gasperini risponde alla frase di Allegri sulla Champions: "Uscita sicuramente infelice..."
Immagine box news Serie A Allegri squalificato, il Napoli non ci sta: farà ricorso. E la Procura Federale valuta il fascicolo
Immagine box news Serie A Lontani chiede di essere più vicino... alla porta. Il gol all'Olimpico un altro messaggio a Gilardino
Serie B
Immagine box news Serie B Entella, Di Mario suona la carica in vista dell'Avellino: "Vogliamo di nuovo i tre punti in casa"
Immagine box news Serie B Il riscatto dell'11. Belotti trascina il Modena e riabilita quel numero sulle sue spalle
Immagine box news Serie B Problema alla spalala per Depaoli: la Samp perde per almeno 15 giorni il centrocampista
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti verso la sfida al Cesena: "C'è voglia di tornare protagonisti in positivo"
Immagine box news Serie B Serie B, gli arbitri della 9ª giornata: il big match Pisa-Palermo al sig. Chiffi di Padova
Immagine box news Serie B Quando il "passaggio" porta bene: come a Monza, il Pisa cambia ai vertici. Con Bianco in panchina
Serie C
Immagine box news Serie C Altamura, tesserato il classe 2008 Savanè: contratto fino a giugno con opzione biennale
Immagine box news Serie C Inter, non c'è solo Lavelli. I talenti dell'U23 che possono andare "in soccorso" di Chivu
Immagine box news Serie C Torna in campo la Serie C: gli arbitri degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria
Immagine box news Serie C Dall'esonero nel giorno del suo compleanno al possibile ritorno: il Giugliano sonda Capuano
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro