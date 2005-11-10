L'ex Young: "Carrick tradito dai giocatori. Non hanno lo stesso amore che ha lui per lo United"

Un Manchester United desolante anche ieri, per di più a Old Trafford, sotto gli occhi dei tifosi feriti e delusi per il 3-0 incassato contro il Bournemouth in Premier League. A maggior ragione dopo il poker subito a Como in Champions League, per la seconda sconfitta di fila e ancora peggio la mancata vittoria: l'ultima risale a più di un mese fa, il 4-0 al Sabah in Europa dello scorso 10 settembre.

La prima reazione

Ashley Young, ex giocatore del Manchester United, dopo una prestazione indecorosa dei giocatori di Michael Carrick ha preso parola ai microfoni di Sky Sports UK per commentare la situazione corrente del club inglese: "È deludente vedere Michael Carrick ridotto così. Vorrei che ci fossero giocatori che conoscono e hanno per il club lo stesso amore che ha lui", ha sottolineato il 41enne inglese, puntando il dito contro la squadra per i risultati sportivi recenti.

Senza pietà

"I giocatori saranno anche sembrati abbattuti, ma credo che Michael sappia che la fine è vicina", ha proseguito Young. "Ci sono stati diversi allenatori nelle ultime stagioni ma sono sempre gli stessi giocatori. C'è stato qualche cambiamento nella rosa, ma non stanno dimostrando assolutamente nulla", ha evidenziato. "Ieri si poteva notare come se avessero mollato: non stanno correndo per questo allenatore e non hanno voglia di lottare. I tifosi meritano molto di più, si capisce che vogliono di più e sanno che lui è stato tradito da quei giocatori".