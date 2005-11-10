Douvikas rinnova e Fabregas sorride: "Dal primo giorno ha mostrato grande mentalità"
Simone Lorini
Il Como ha annunciato oggi il rinnovo di Tasos Douvikas fino al 2031. Continua il momento magico per il greco, che ha firmato la doppietta nel weekend utile a stendere il Sassuolo e oggi firma il tanto atteso rinnovo col club che lo valorizzato al massimo: Fabregas ha commentato così il prolungamento del greco: "Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo".
Questo il comunicato ufficiale: "Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni.