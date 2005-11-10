Non solo Allegri: il Giudice Sportivo dà due turni a Gaspar e multa il Lecce per 15mila euro
Dimitri Conti
Non soltanto il duro provvedimento ad Allegri, perché ci sono anche altre decisioni contenute nella nota del Giudice Sportivo relativa all'8^ giornata di Serie A, terminata ieri sera con il successo del Milan sul campo dell'Udinese.
Due turni a Gaspar
Prende per esempio due giornate di squalifica Kialonda Gaspar, difensore del Lecce che è stato espulso negli istanti finali della partita persa ieri pomeriggio dalla sua squadra con la Juventus per avere "al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa", dopo essere stato anche ammonito in precedenza per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Ammonizione e sanzione da 1500 euro in quanto capitano del Sassuolo per Domenico Berardi.
Le multe ai club
C'è poi una lunga lista di provvedimenti contro le società, che vede il Lecce particolarmente colpito da sanzioni economiche disposte dal Giudice Sportivo:
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a ritardare la ripresa del giuoco più volte, e sei fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori offensivi ad un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.