Lecce, terapie per Gabriel e riposo per Pierotti. Si riprende domattina a Martignano
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Simone Lorini
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Oggi alle 13:24Serie A
autore Simone Lorini
26.10.2026 13:24Serie A
Le ultime dall'allenamento del Lecce in vista della sfida al Frosinone
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Lecce subito in campo questa mattina al Centro Sportivo di Martignano in vista del turno infrasettimanale di campionato, in programma giovedì alle 18:30 a Frosinone. Per la gara con i ciociari mister Di Francesco dovrà fare a meno di Gaspar, fermato per due turni dal Giudice Sportivo.
Assente Ilić, allenamento personalizzato per Berisha e Coulibaly, terapie per Tiago Gabriel, a riposo Pierotti. La preparazione proseguirà domani mattina a Martignano.
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