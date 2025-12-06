Mandragora illude, Volpato e Muharemovic la ribaltano: 2-1 al 45' tra Sassuolo e Fiorentina

Finisce 2-1 il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina. I viola partono forte grazie alla quarta rete in campionato di Mandragora, ma i padroni di casa la ribaltano grazie al tiro dalla distanza di Volpato e al colpo di testa di Muharemovic.

Il primo squillo è di parte viola e arriva dopo due minuti: schema su punizione che ha ricordato il gol di Kean di Fiorentina-Genoa della scorsa stagione, con Mandragora che scodella in area per il centravanti numero 20, il quale calcia al volo alto sopra la traversa. Gli ospiti però partono forte e trovano la rete pochi minuti dopo. Mandragora lascia partire un cross in area per Parisi, con l'ex Empoli che anticipa il portiere avversario Muric e viene travolto dal montenegrino. Sul dischetto si presenta lo stesso Mandragora che spiazza con freddezza l'estremo difensore neroverde. Ci mette appena cinque minuti, però, il Sassuolo, per trovare la rete del pareggio. Al 15' Volpato riceve sulla destra, si accentra e lascia partire un destro che dopo esser passato sotto le gambe di Ranieri, finisce in porta complice un non impeccabile De Gea.

Il gol però fa prendere coraggio ai padroni di casa. Laurienté e Doig sulla sinistra mette spesso in difficoltà, così come Volpato sulla destra. Proprio Volpato al 29' sfida Parisi, arriva sul fondo e mette a rimorchio in area per Pinamonti che da buona posizione calcia di prima e spedisce alto sopra la traversa. La Fiorentina si rivede dalle parti di Muric al 38' con il primo tiro di Kean su suggerimento di Dodo che però finisce largo. Doccia freddissima per la Fiorentina in pieno recupero con il colpo di testa di Muharemovic che beffa tutta la difesa viola, al decimo gol preso da palla in attiva.