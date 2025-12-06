Svizzera, il ct Yakin aspetta il playoff dell'Italia: "L'avversaria europea sarà forte"

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, è intervenuto ai microfoni della televisione svizzera RSI per commentare il sorteggio per la fase a gironi del Mondiale 2026.

La Svizzera è stata inserita nel Gruppo B, quello in cui finirebbe l'Italia in caso di qualificazione. Murat Yakin ha dichiarato: "È un girone certamente interessante e attrattivo, conosciamo abbastanza bene i nostri avversari. Il Canada è una Nazionale tosta, la ricordo all’ultimo Mondiale dove non ha assolutamente sfigurato. Il Qatar lo conosco meno, ma può essere sicuramente una sorpresa e poi dobbiamo attendere la squadra europea che sarà sicuramente forte". Poi ha aggiunto: "Sono contento che la sorte ci permetta di affrontare uno dei tre paesi ospitanti, sarà una bella partita in casa del Canada e noi ci faremo trovare pronti".

Il dt Pierluigi Tami si sofferma invece sullo stato di forma dei giocatori elvetici una volta arrivati ai Mondiali: "Sarà determinante vedere alla fine del campionato dei vari club con quale spirito arriveranno i giocatori, però io penso che il gruppo adesso è unito e sapranno in poco tempo ritrovare quelle energie che sono necessarie per un impegno di questo tipo".