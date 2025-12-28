Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verona, Bertolini: "Accettiamo il rigorino contro, ma episodi così ce ne sono tanti"

Verona, Bertolini: "Accettiamo il rigorino contro, ma episodi così ce ne sono tanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:12Serie A
Marco Pieracci

Alberto Bertolini, vice-allenatore dell'Hellas Verona, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 nella gara contro il Milan: "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un primo tempo di compattezza nel quale il Milan ha avuto poche occasioni e potevamo essere più bravi in ripartenza. Per fare risultato a San Siro bisogna sfiorare la perfezione, nel secondo tempo è stato tutto più complicato".

Il doppio cambio in attacco?
"Ci serviva un po' di energia nuova, perché ci sembrava di non essere abbastanza decisivi".

Partita cambiata dopo il rigore?
"Ci è sembrato un rigorino e ha inciso perché ha indirizzato la partita, siamo stati un po' sballottati sul piano mentale. Rispettiamo la decisione, ma ce ne sono tanti di episodi così".

Articoli correlati
Verona, Bertolini: "Il calcio d'inizio in stile Psg è una cosa psicologica" Verona, Bertolini: "Il calcio d'inizio in stile Psg è una cosa psicologica"
Verona, Bertolini: "Il cammino per la salvezza è lungo, ma siamo sulla buona strada"... Verona, Bertolini: "Il cammino per la salvezza è lungo, ma siamo sulla buona strada"
Hellas, Bertolini: "Il ko di Al-Musrati ha inciso, per Serdar vedremo. Harroui? Ci... Hellas, Bertolini: "Il ko di Al-Musrati ha inciso, per Serdar vedremo. Harroui? Ci vuole tempo"
Altre notizie Serie A
Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo... Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo
Mateo Pellegrino è stata la scommessa del Velez Sarsfield. Che guadagnerà diversi... Mateo Pellegrino è stata la scommessa del Velez Sarsfield. Che guadagnerà diversi milioni
Se riceve in area, Hojlund non sbaglia mai: doppietta alla Cremonese, Napoli avanti... Se riceve in area, Hojlund non sbaglia mai: doppietta alla Cremonese, Napoli avanti 2-0
Milan-Verona, che ci faceva Agnelli a San Siro? Allegri svela: "Mi aspetta per pranzo"... Milan-Verona, che ci faceva Agnelli a San Siro? Allegri svela: "Mi aspetta per pranzo"
La Turchia chiama, Nkunku risponde al Milan con 2 gol: è più di un vice-Leao per... La Turchia chiama, Nkunku risponde al Milan con 2 gol: è più di un vice-Leao per Allegri?
Gleison Bremer è l'unico insostituibile in casa Juventus. Zero sconfitte con lui... Gleison Bremer è l'unico insostituibile in casa Juventus. Zero sconfitte con lui in campo
Milan, Tomori: "Rinnovo? Ci pensano agenti e società. Inter grande squadra, noi pure"... Live TMWMilan, Tomori: "Rinnovo? Ci pensano agenti e società. Inter grande squadra, noi pure"
Verona, Niasse: "Il campionato è difficile. Coppa d'Africa? Penso al club" Live TMWVerona, Niasse: "Il campionato è difficile. Coppa d'Africa? Penso al club"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove
3 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, il Milan travolge il Verona e torna provvisoriamente al comando: +2 sull'Inter
Immagine top news n.1 Napoli, Manna e il blocco del mercato: "Grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù"
Immagine top news n.2 Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti
Immagine top news n.3 Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.5 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
Immagine top news n.6 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine top news n.7 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Juan Jesus dopo l'intervallo: "Abbiamo alzato il livello, dobbiamo continuare"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, rischio squalifica per Cataldi: il centrocampista ha applaudito l'arbitro nel finale
Immagine news Serie A n.3 Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.4 Mateo Pellegrino è stata la scommessa del Velez Sarsfield. Che guadagnerà diversi milioni
Immagine news Serie A n.5 Se riceve in area, Hojlund non sbaglia mai: doppietta alla Cremonese, Napoli avanti 2-0
Immagine news Serie A n.6 Milan-Verona, che ci faceva Agnelli a San Siro? Allegri svela: "Mi aspetta per pranzo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, c'è da sfoltire la rosa: D'Angelo e De Cristofaro a Latina, Marchisano a Giugliano
Immagine news Serie B n.3 Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, il primo gol fra i "pro" di Conti: il genovese e prodotto del vivaio blucerchiato
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Salernitana vuole rinforzare la difesa. Pressing con il Catanzaro per Brighenti
Immagine news Serie C n.2 La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.3 L'Arezzo punta alla Serie B per il rinforzo in attacco. Nel mirino c'è Panico dell'Avellino
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco
Immagine news Serie C n.6 Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.4 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.5 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?