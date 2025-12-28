Verona, Bertolini: "Accettiamo il rigorino contro, ma episodi così ce ne sono tanti"

Alberto Bertolini, vice-allenatore dell'Hellas Verona, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 nella gara contro il Milan: "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un primo tempo di compattezza nel quale il Milan ha avuto poche occasioni e potevamo essere più bravi in ripartenza. Per fare risultato a San Siro bisogna sfiorare la perfezione, nel secondo tempo è stato tutto più complicato".

Il doppio cambio in attacco?

"Ci serviva un po' di energia nuova, perché ci sembrava di non essere abbastanza decisivi".

Partita cambiata dopo il rigore?

"Ci è sembrato un rigorino e ha inciso perché ha indirizzato la partita, siamo stati un po' sballottati sul piano mentale. Rispettiamo la decisione, ma ce ne sono tanti di episodi così".