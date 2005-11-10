Fiorentina, Mastantuono: "Lavoriamo per i tre punti, è solo una questione di dettagli"

Tutto pronto al Mapei Stadium per l'11ª giornata di Serie A. Tra poco scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina per un match delicato, con entrambe le formazioni a caccia di riscatto e di punti preziosi per allontanare la crisi. Ai microfoni di DAZN è intervenuto l'attaccante viola Franco Mastantuono per analizzare il momento della squadra e le insidie della sfida.

Venite da un'ottima prestazione contro l'Atalanta, ma in questo momento manca ancora la vittoria. Secondo te cosa sta mancando nello specifico alla squadra, oltre ai tre punti?

"Sì, chiaramente stiamo lavorando per portare a casa i tre punti e credo che contro l'Atalanta sia mancato davvero poco. In questo momento sono i dettagli a fare la differenza, ma la verità è che stiamo lavorando benissimo durante la settimana. Il gruppo è molto unito e abbiamo giocatori incredibili. Stiamo facendo un lavoro specifico per stare bene insieme, giocare al meglio e ottenere la vittoria. È solo una questione di dettagli in questo momento, ma siamo sicuri che le cose gireranno a nostro favore e che, continuando a lavorare così, il risultato che tutti vogliamo prima o poi arriverà"