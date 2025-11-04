Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Conte: "Avessimo sfruttate quelle chance clamorose, parleremmo di grande Napoli"

Conte: "Avessimo sfruttate quelle chance clamorose, parleremmo di grande Napoli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:24Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine del match contro l'Eintracht Francoforte, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

21.10 - Comincia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Fa strano vedere una squadra tedesca fare un calcio così difensivo. L'avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio all'italiana. Invece noi abbiamo provato a fare qualcosa di diverso anche stasera. Abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Ai ragazzi ho detto che se non fai gol e sei bravissimo finisce 0-0, altrimenti rischi anche di perdere. Ho poco da recriminare nell'impegno. L'Eintracht gioca in Bundesliga, era una partita di livello e l'abbiamo dominata. Poi ovviamente devi fare gol, altrimenti devi stare qui a spiegare. E io giustamente sto qui a spiegare, anche se non so cosa dovrei spiegare. Alla fine spiego che la palla devi buttarla in rete, come ho detto ai ragazzi, se vuoi vincere la partita".

Preoccupato da zero gol in due partite?
"Mi preoccuperebbe di più se non creassimo situazioni per fare gol. Oggi abbiamo avuto occasioni clamorose, in cui bisogna far gol, c'è poco da dire. Puoi avere possesso palla quanto vuoi, dominare, creare situazioni, ma poi la palla deve entrare in rete. Se oggi avessimo concretizzato le palle gol avute avremmo fatto 2-0 o 3-0 e avremmo parlato di grande Napoli. Invece sono qui a spiegare uno 0-0 perché non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni che, ripeto, sono clamorose. Dispiace perché alla fine bisogna far gol e noi non abbiamo fatto gol, né oggi né col Como. E quindi siamo qui a spiegare. Noi cerchiamo di fare un calcio diverso, lo step di crescita deve essere questo: cercare, nelle difficoltà, di proporre un calcio attivo e non passivo. Questo lo stiamo facendo, coi nostri pregi e difetti. L'ambizione ci può essere a parole da parte di tutti, ma dico che c'è un percorso da fare. Non solo a livello calcistico. E parlo di tutto il club: dal punto di vista medico, fisioterapico, nel gestire i ragazzi e il fatto di non allenarci perché giochiamo ogni 2-3 giorni. Sarà una grande esperienza per noi. Per tutta l'ambizione che possiamo avere poi c'è la realtà dei fatti che è quella di fare un percorso tutti insieme, non solo in campo, ma anche fuori di crescita".

Col pari di stasera, quanto è difficile il cammino in Europa?
"Dobbiamo guardare passo dopo passo; ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Per farlo, qualche big deve cannare. Noi pensiamo a noi e a fare il nostro percorso, crescendo con le partite ogni tre giorni. Sono situazioni diverse e non si può pensare di andare avanti sempre con gli stessi giocatori. Noi siamo costretti dagli infortuni; qualcuno è dovuto anche andare oltre la fatica. Quest'anno stiamo facendo una bellissima esperienza, sono problematiche che stiamo affrontando. Poi, tutti vorremmo vincere la Champions ed entrare nelle prime otto; poi ci sono i fatti. Non posso dire niente ai ragazzi; se avessimo concretizzato, staremmo a parlare di un grande Napoli. Posso dire la mia, poi è giusto che voi facciate le vostre conclusioni".

C'è un blocco mentale per l'assenza dei gol?
"Sarei molto più preoccupato se stasera non avessimo creato situazioni. Ne abbiamo create di clamorose contro una squadra venuta qui solo per difendersi. Complimenti a loro, anche se fa strano che il calcio tedesco, che parla di football, giochi così. Noi stiamo cercando di giocare a calcio con i pro e i contro. Oggi abbiamo utilizzato 13 giocatori; sinceramente, devi fare anche conto della situazione e capire che devi fare di necessità virtù. Devi sempre guardare la realtà senza perdere l'ambizione. Dobbiamo fare tutti un bel percorso; stiamo affrontando situazioni importanti e le stiamo gestendo bene".

Serve una crescita fisica o mentale?
"Dobbiamo crescere tutti insieme in tutta la gestione, anche del recupero. Ogni tre giorni cambia totalmente l'aspetto medico e fisioterapico. Da questo punto di vista, dobbiamo crescere tutti insieme. Bisogna crescere in campo ed extracampo".

21:23 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Napoli, Conte: "L'Eintracht ha fatto catenaccio, se non facciamo gol non possiamo... Napoli, Conte: "L'Eintracht ha fatto catenaccio, se non facciamo gol non possiamo vincere"
Marchegiani: "Conte pare in lotta contro tutti, ma usa le sue parole per caricare... Marchegiani: "Conte pare in lotta contro tutti, ma usa le sue parole per caricare l'ambiente"
Napoli, Conte spiega la scelta Gutierrez-Elmas: "Rappresentano la novità buona del... Napoli, Conte spiega la scelta Gutierrez-Elmas: "Rappresentano la novità buona del mercato"
Altre notizie Serie A
PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League,... PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League, i parziali
Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal... Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018
1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato... 1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic
Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"... Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"
Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"... Live TMWEintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri... Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri
Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol... Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol Vlahovic
Napoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta" Napoli, Elmas: "Siamo in giusta strada, mancata la cattiveria sotto porta"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Lo strano retroscena su Pioli: ingaggiato ed esonerato senza aver mai conosciuto Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.1 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.2 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
Immagine top news n.3 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine top news n.4 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.5 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.7 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018
Immagine news Serie A n.2 1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic
Immagine news Serie A n.3 Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"
Immagine news Serie A n.4 Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Roma e Fiorentina impegnate in Europa League e Conference giovedì: gli arbitri
Immagine news Serie A n.6 Era il più pericoloso, la riaggiusta lui per la Juventus: 1-1 con lo Sporting, gol Vlahovic
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.2 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso tra le big”
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori
Immagine news Serie C n.4 Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…