Marchisio: "Il Napoli dovrà gestirsi. Non vuol dire stare in difesa, ma le energie sono poche"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus di Antonio Conte, ha parlato del suo vecchio allenatore e non solo ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Napoli-Chelsea: "Il Napoli non dovrà fare calcoli ed entrare con grande carattere, grande voglia di provarci. Il Chelsea però vuole raggiungere la final 8. Finora i Blues non hanno convinto tanto durante la stagione, ma ci sono tanti calciatori forti che potranno mettere in difficoltà il Napoli.

Sarà dura per il Napoli, alla luce delle tante assenze. Il Napoli dovrà ragionare sulle energie, bisognerà gestirsi. Ciò non vuol dire chiudersi dietro, in difesa, ma bisogna comunque gestire le energie ad ogni azione. Conte? Sa benissimo le difficoltà che ha in questo momento e che avrà stasera contro il Chelsea. Ma dovrà trovare tanta fiducia e tanta energia da trasmettere alla squadra".