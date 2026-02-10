Cole Palmer da record in Premier League. A soli 23 anni ha il record di triplette in 45'

Grande protagonista sabato a Wolverhampton, Cole Palmer con la tripletta realizzata sabato al Molineux Stadium ha stabilito un record. Il trequartista è è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League a segnare tre triplette nel primo tempo.

I precedenti sono contro l'Everton il 15 aprile 2024 e contro il Brighton, il 28 settembre 2024. 23 anni, Palmer in questa stagione è già a quota 7 reti in Premier League dopo 14 partite giocate, a cui si aggiunge un gol in Champions League.