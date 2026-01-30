Marelli sui 3 rigori in Lazio-Genoa: "Questa sera si è concretizzato l'incubo degli arbitri"

Dopo i tre rigori concessi in Lazio-Genoa, ecco le parole di Luca Marelli ai microfoni di DAZN: "Si è concretizzato questa sera l'incubo degli arbitri, visti i numeri dei falli di mano. Difficilmente sarà punito il direttore di gara. Il primo rigore è il più controverso: il rimpallo che ha causato il rigore è schizzato sul braccio di Martin, sempre largo e sempre oltre la figura.

Non conta nulla la direzione del pallone ma la punibilità del gesto: il braccio è sempre largo e nel momento del tocco era oltre la sagoma, ad aumentare il volume del corpo. Sugli altri due episodi ci sono pochi dubbi: il braccio di Gila si muove verso il pallone ed è oltre la sagoma, fa diventare più grande il giocatore, mentre su Ostigard, impossibile da vedere, c'è il tocco volontario con lo stesso aumento del volume".