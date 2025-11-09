Marelli sul 3-0 annullato all'Inter: "Decisione ok, braccio di Dimarco ad inizio azione"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Inter-Lazio soffermandosi sull'annullamento del gol di Zielinski che poteva essere il 3-0 per i nerazzurri.

Di seguito le sue parole: "L'episodio è al 67esimo minuto, in una partita arbitrata così così da Manganiello che si perde il tocco di Dimarco ad inizio azione: i giocatori della Lazio non conquistano mai il possesso e pertanto l'episodio è valutabile dal Var. Va valutata non l'immediatezza ma la punibilità: oltre ad essere un braccio oltre la linea della spalla, è un movimento volontario e quindi è corretto l'annullamento del gol".