Roma, dopo Dybala anche Robinio Vaz è tornato a lavorare in gruppo
TUTTO mercato WEB
Dopo il rientro in gruppo di ieri di Paulo Dybala, continuano ad arrivare buone notizie per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica sera alle 20.45 affronterà il Napoli allo stadio Maradona.
Nella giornata di oggi, spiega VoceGiallorossa, è tornato a lavorare col gruppo anche Robinio Vaz, attaccante reduce da uno stop dovuto alla lesione di primo grado al soleo. Regolarmente in gruppo anche Soulé dopo la seduta personalizzata di ieri, mentre Mario Hermoso ha proseguito nel proprio lavoro individuale. Esercizi specifici anche per Kone, El Sahharawy, Ferguson e Dovbyk.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile