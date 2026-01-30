Mario Gila: "I nuovi si sono integrati bene. Stasera vogliamo vincere per noi 35 dello spogliatoio"

Il difensore della Lazio, Mario Gila, è intervenuto ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel per presentare la sfida di questa sera contro il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo tanta voglia di vincere, avrei voluto dire per i nostri tifosi, ma lo faremo mentre ci guardano da casa. Lo faremo per noi soprattutto, ce lo meritiamo. È tanto che lottiamo, le cose non sempre escono come vorremmo. La società sta vivendo un momento difficile. Lo faremo per noi 35 che siamo nello spogliatoio, che diamo tutto".

Sui nuovi acquisti: "I nuovi si sono integrati bene, sono bravi ragazzi e siamo coscienti che per essere al cento per cento manca loro ancora un po’. Hanno tanta voglia e siamo contenti di averli con noi".

Su qual è il loro obiettivo: "Dare tutto quello che possiamo, sappiamo che non è facile. Le cose non escono sempre, lasciamo tutto in campo e se prendiamo un risultato il fattore positivo ci resta dentro. Sono cose che si sommano per la prossima partita, le cose miglioreranno e siamo sicuri che andremo avanti".