Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano subito"

Giovanni Bia, intermediario che ha portato in Italia il difensore del Torino di Marco Baroni, Guillermo Maripan, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, parlando così del calciatore: "È il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. È maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano".

Bia individua una pecca di Maripan: "Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perché lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra! Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma sì, ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha grande stimolo di confrontarsi e non vede l’ora di affrontare il Napoli".

Infine ricorda quello che è il livello di Maripan, certamente non l'ultimo arrivato: "Il ragazzo ha esperienza internazionale per cui saprà gestire la partita (contro il Napoli, ndr) con grande esperienza emotiva. Il calcio di Marco Baroni è quello che piace a lui, il Torino sta facendo un grande percorso di crescita, poi gli infortuni complicano sempre un po' la vita agli allenatori, ma il Torino prima o poi tornerà ad essere quello che è sempre stato", conclude l'agente Giovanni Bia, mostrandosi fiducioso sul prosieguo della stagione.