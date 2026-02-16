Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marotta non spegne le polemiche. Bastoni, niente esclusione dall'Italia: le top news delle 13

Marotta non spegne le polemiche. Bastoni, niente esclusione dall'Italia: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:01Serie A
Niccolò Righi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta di un Alessandro Bastoni che ieri era molto turbato per cos'era successo. Il difensore, si legge, avrebbe chiamato sia Cristian Chivu che Giuseppe Marotta, ricevendo sostegno da parte di tutto l'ambiente interista. Durante la giornata, lo stesso Alessandro ha valutato se realizzare un post social per far sentire la propria voce sull’accaduto, ma alla fine ha preferito chiudersi in un più tattico silenzio. Meglio evitare di aggiungere altra legna al fuoco col rischio di essere equivocato.

Sono scene da Far West quelle che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Luciano Spalletti e di tutta la Juventus all'intervallo del derby d'Italia contro l'Inter, dopo che pochi minuti prima la simulazione di Alessandro Bastoni aveva portato La Penna ad estrarre il rosso ai danni di Kalulu, lasciando i bianconeri in dieci per oltre un tempo. Come hanno mostrato immagini riprese con i telefonini dei tifosi presenti al Meazza che hanno fatto il giro del web, il tecnico toscano ha iniziato a inveire nei confronti del direttore di gara, mentre il dg Comolli sembra quasi voler arrivare alle mani, prima che entrambi venissero riportati nel tunnel da Giorgio Chiellini che, in un secondo momento, si gira verso La Penna urlandogli contro: "Non si può fare una cosa del genere. Non esiste. Non esiste". Un atteggiamento intimidatorio che, come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe costare caro ai due dirigenti coinvolti. Comolli e Chiellini, si legge, rischiano una sanzione economica o una inibizione. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la sanzione dal giudice sportivo Mastrandrea, che potrebbe tuttavia riservarsi ulteriori 24 ore per ulteriori indagini, affidandosi ai rapporti degli 007 federali. Inoltre, la rosea svela come Spalletti avrebbe successivamente inveito contro il presidente dell'Inter Beppe Marotta, mentre ci sarebbe stato un faccia a faccia anche tra il dirigente interista Riccardo Ferri e lo juventuino Francois Modesto. Insomma, è successo di tutto nel tunnel di San Siro all'Intervallo.

Se Inter-Juventus ha lasciato strascichi, scorie e polemiche a non finire, Alessandro Bastoni invece si è ritrovato travolto da una bufera di commenti scandalosi e minacce di morte. Frasi abominevoli che hanno colpito anche la moglie, Camilla Brescianini, sui social media e che ha portato alla disattivazione dell'account. La causa scatenante, ovviamente, la reazione eccessivamente marcata in seguito al contatto lieve con Kalulu che ha provocato il doppio giallo e l'espulsione del difensore bianconero, svista dell'arbitro La Penna già comprovata dal designatore degli arbitri Rocchi e non solo. L'Inter ha fatto quadrato attorno a Bastoni, per proteggerlo e stargli vicino nella giornata di ieri e restituirgli una condizione mentale tale da poter affrontare i playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Come riferito dal Corriere dello Sport, riguardo l'episodio che ha segnato indelebilmente il Derby d'Italia, dentro il club nerazzurro c'è la convinzione che non si sia trattata di una simulazione del difensore italiano, ma di una caduta accentuata. In seguito, tuttavia, ad un contatto del braccio di Kalulu che va sottolineato. C'è però una precisazione da fare. Infatti, nelle ultime ore c'è chi si è spinto a invocare l'esclusione dalla Nazionale italiana di Bastoni. Morale? Non avverrà, stando a quanto affermato dal quotidiano romano, senza troppi giri di parole. Nel frattempo oggi è atteso il ritorno in pubblico del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, che parlerà a margine dell’Assemblea di Lega e alzerà i muri per tutelare Bastoni e al contempo evidenziare l'errore commesso su Kalulu. Questo come tanti altri nel corso della stagione e negli anni passati.

Arrivano novità in merito all'infortunio patito da Giacomo Raspadori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Attaccante dell'Atalanta, che ha svolto gli esami dopo lo stop durante la partita contro la Lazio di sabato scorso, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Tegola non da poco per Raffaele Palladino, che dovrà rinunciare al classe 2000 per le prossime tre settimane, nelle quali la Dea affronterà due volte il Borussia Dortmund nel playoff di Champions League. Raspadori salterà inoltre anche la gara contro il Napoli, sua ex squadra, in programma per domenica pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium. Con De Ketelaere ai box per almeno un altro mese, le soluzioni in attacco per il tecnico dei nerazzurri sono drasticamente diminuite, in un periodo molto importante che arriva dopo una grande risalita in classifica da parte dei bergamaschi.

Dopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta interviene in conferenza stampa, in occasione dell'assemblea di Lega Calcio Serie A, in corso di svolgimento oggi a Milano.
Qual è la posizione ufficiale dell'Inter?
"La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Lo stesso giocatore è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. È un patrimonio della Nazionale e qualcuno mette in dubbio la sua convocazione, è un danno ingiusto. Ci troviamo di fronte a un errore di un giovane, ma chi non è ne ha mai fatti? Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni: è un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile e legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato. Ha sbagliato, lo riconosco, ma l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma, non abbiamo fatto polemica. Quest'anno l'Inter è intervenuta in una sola occasione, dopo Napoli-Inter, in cui fu assegnato un calcio di rigore poi dichiarato non giusto. Dobbiamo fare delle riflessioni, dagli arbitri alle società, ai giocatori, fino alla Federazione. Voi giornalisti traete le vostre conclusioni dagli atti che vedete e valutate, dalle dichiarazioni che i protagonisti fanno. Non dico cosa dovete fare, ma quello che avviene in Italia avviene anche all'estero, dobbiamo riflettere: magari inasprendo le pene, ma per tutti, nei confronti dei tesserati. E parlo di pene pecuniarie, smesso si va oltre le righe anche nel comportamento verbale. È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire. Ma è compito anche dell'associazione calciatori, spesso noto ignoranza del regolamento".

Articoli correlati
Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta... Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Marotta: "L'anno scorso errore decisivo in Inter-Roma". Poi cita il caso Perisic-Cuadrado... Marotta: "L'anno scorso errore decisivo in Inter-Roma". Poi cita il caso Perisic-Cuadrado
Marotta risponde a Saviano: "Non so neanche chi sia. Chiellini? Giovane e inesperto"... Marotta risponde a Saviano: "Non so neanche chi sia. Chiellini? Giovane e inesperto"
Altre notizie Serie A
Sorrentino: "Il più grande errore è il primo giallo a Kalulu. Se si è fiscali lo... Sorrentino: "Il più grande errore è il primo giallo a Kalulu. Se si è fiscali lo si è a 360 gradi"
Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"... Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"
Caso Bastoni, Zazzaroni: "Ex calciatori che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti... Caso Bastoni, Zazzaroni: "Ex calciatori che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti"
Okan Buruk: "Icardi alla Juventus era davvero impossibile, voleva rimanere al Galatasaray"... Okan Buruk: "Icardi alla Juventus era davvero impossibile, voleva rimanere al Galatasaray"
Buone notizie per Allegri: il Milan ritrova Saelemaekers, si è allenato in gruppo... TMWBuone notizie per Allegri: il Milan ritrova Saelemaekers, si è allenato in gruppo
Adani: "Allo stadio tutti pensavano fosse fallo. I giocatori simulano dall'alba dei... Adani: "Allo stadio tutti pensavano fosse fallo. I giocatori simulano dall'alba dei tempi"
"Qui conta prima come giochi che vincere". Bodo/Glimt, Aleesami verso l'Inter: "Idee... "Qui conta prima come giochi che vincere". Bodo/Glimt, Aleesami verso l'Inter: "Idee chiare"
Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta... Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
5 Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.1 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
Immagine top news n.2 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
Immagine top news n.3 Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena
Immagine top news n.4 Inter-Juventus, minacce di morte a lui e alla famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale
Immagine top news n.5 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Immagine top news n.6 Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve
Immagine top news n.7 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: “Bastoni e Chivu, servono scuse. Marotta? Ha buttato la palla in angolo”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Immagine news Serie C n.3 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"
Immagine news Serie A n.2 Caso Bastoni, Zazzaroni: "Ex calciatori che fanno le vergini dovrebbero evitare commenti ipocriti"
Immagine news Serie A n.3 Okan Buruk: "Icardi alla Juventus era davvero impossibile, voleva rimanere al Galatasaray"
Immagine news Serie A n.4 Buone notizie per Allegri: il Milan ritrova Saelemaekers, si è allenato in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Adani: "Allo stadio tutti pensavano fosse fallo. I giocatori simulano dall'alba dei tempi"
Immagine news Serie A n.6 "Qui conta prima come giochi che vincere". Bodo/Glimt, Aleesami verso l'Inter: "Idee chiare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: si cambia ad Avellino. Comunicato l'esonero di Biancolino
Immagine news Serie B n.2 Si cambia ad Avellino: per Biancolino fatale il ko contro il Pescara. È stato esonerato
Immagine news Serie B n.3 Quando per 'picco' non si intende lo stadio. E lo Spezia rischia di compromettere l'annata
Immagine news Serie B n.4 Clima teso in casa Bari. Duro faccia a faccia tra tifosi, Direttore Sportivo e allenatore
Immagine news Serie B n.5 Il 2026 non sorride al Cesena, ma le sole due vittorie non condannano Mignani. Non ora
Immagine news Serie B n.6 Palermo, incontro con l’agente di Joronen: si va verso il rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Per chi perde...c'è chi vince. La copertina del weekend va di diritto all'Alcione Milano
Immagine news Serie C n.2 Pazienza risolve con la Torres. E adesso è a un passo dal Foggia: in definizione l'accordo
Immagine news Serie C n.3 Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Immagine news Serie C n.4 Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.3 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…