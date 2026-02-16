TMW Marotta: "L'anno scorso errore decisivo in Inter-Roma". Poi cita il caso Perisic-Cuadrado

Nel corso del suo intervento in occasione dell’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricordato alcuni episodi arbitrali che hanno riguardato i nerazzurri negli ultimi campionati, giudicando eccessive le polemiche seguite al derby d’Italia di questo weekend: “L’anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma, non abbiamo fatto polemica. Quest'anno l'Inter è intervenuta in una sola occasione, dopo Napoli-Inter, in cui fu assegnato un calcio di rigore poi dichiarato non giusto. Dobbiamo fare delle riflessioni, dagli arbitri alle società, ai giocatori, fino alla Federazione”.

In seguito, Marotta è tornato anche su una delle simulazioni più note della storia recente, quella di Cuadrado in Juventus-Inter del 15 maggio 2021, poi terminata sul 3-2 per i bianconeri in seguito al rigore concesso da Calvarese per un presunto fallo di Perisic sul colombiano: “Se parliamo di simulazioni, voglio ricordare Juventus-Inter del 2021, un rigore a favore della Juventus su palese simulazione di Cuadrado, con arbitro Calvarese. Successivamente sia l'arbitro che gli organi tecnici acclararono che si trattò di palese simulazione e con quella vittoria la Juventus ottenne una qualificazione alla Champions League che vale 60-70 milioni".

