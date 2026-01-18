Masina, assist mercato al Torino dalla Coppa d'Africa? E il ct del Marocco lo esalta

Adam Masina è una delle sorprese della Coppa d'Africa. Partito come terza scelta al centro della difesa, si è conquistato la maglia da titolare approfittando del ko per infortunio di Romain Saïss. Stasera il Marocco partirà anche da lui come punto fermo per tornare a vincere dopo 50 anni in Coppa d'Africa, nella finale contro il Senegal che si giocherà a Rabat.

Il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha confermato in conferenza stampa la fiducia che ripone in lui ed ha confidato che la sua preoccupazione era data invece dallo scarso minutaggio agli ordini di Marco Baroni, al Torino. Queste le sue parole: "Adam Masina, l'avevo già provato, sapevo di cosa era capace. Ma ad essere onesti, ciò che mi preoccupava era il suo scarso tempo di gioco al Torino e quindi la sua mancanza di ritmo. Era un'opzione che conoscevo, l'avevo già provata ed è per questo che ho scelto di usarla anche io".

Le belle partite disputate da Masina in Coppa d'Africa potrebbero comunque rappresentare anche un assist al Torino, in ottica mercato. Il suo profilo infatti è indicato dai più come in uscita per questo mercato di gennaio. Appena 232 i minuti collezionati dal centrale, che stasera (alle 20) avrà la possibilità di mettersi ulteriormente in vetrina.