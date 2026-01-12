Massimo Mauro: "Lautaro soffre le grandi partite. Il rigore di ieri sera grida vendetta"

“È un giocatore straordinario, però le partite importanti si capisce che le soffre”. Massimo Mauro, dagli studi di Mediaset, ha detto la sua su Lautaro Martinez, ieri a secco nel 2-2 tra l'Inter e il Napoli: “Non so perché, onestamente, ma la statistica conta: se l’avessi visto giocare bene, avrei detto chi se ne frega, non ha segnato ma ha trascinato la squadra. Ieri sera non posso dirlo, il gioco offensivo dell’Inter è stato: Thuram e inserimento di Dimarco”.

L’ex centrocampista ha fatto un paragone con il terminale offensivo della squadra di Antonio Conte, anche lui a secco al triplice fischio: “Hojlund è arrivato in porta una volta sola, però tutte le azioni offensive del Napoli sono passate da Hojlund”.

Spazio infine a una considerazione sul rigore, in risposta a chi gli ha fatto notare che l’Inter non ha mancato la vittoria per la poca verve realizzata di Lautaro: “L’Inter non ha vinto anche perché avrebbe vinto con un rigore che grida vendetta, e non solo per la partita di ieri sera”.